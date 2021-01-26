В аэропорту Вены обнаружили контрабанду хамелеонов из Танзании

В аэропорту Вены задержали мужчину, незаконно провозившего в багаже десятки танзанских хамелеонов. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Служба безопасности обнаружила 74 редкие рептилии во время досмотра багажа. Контрабандист пытался спрятать хамелеонов в носках и коробках из‑под мороженого. За продажу животных он мог бы выручить почти 40 тыс. евро.

Теперь же путешественнику придется заплатить штраф, его размер может доходить до 6000 евро. Пока мужчина арестован, а хамелеоны отправлены в зоопарк Шенбрунн. Рептилий уже осмотрели специалисты.

По словам ученых, хамелеонов поймали в Усамбарских горах, расположенных в дождливом и прохладном регионе Танзании. Большинство особей чувствуют себя хорошо, отметили в зоопарке, однако три животных погибли во время транспортировке в чемодане.

Контрабандой редких животных занимаются по всему миру, в том числе известные люди. Например, знаменитый барон Пабло Эскобар в 1980-х годах нелегально ввез в Колумбию четырех бегемотов — теперь их в латиноамериканской стране уже десятки. А осенью 2020 года в контрабанде львят обвинили доктора Бхагавана Энтла из шоу «Король тигров».