Экс-главу московского подразделения ФСКН задержали за торговлю наркотиками

В Ивановской области задержали 16 человек, задействованных в наркобизнесе. Среди них — бывший руководитель одного из московских подразделений Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, сообщило РИА «Новости».

По информации регионального управления ФСБ, мужчина, некогда боровшийся с наркоторговлей, стал организатором подпольных лабораторий. Когда это произошло, не отмечается. Спецслужбы выяснили, что экс-сотрудник ФСКН руководил преступным бизнесом и финансовыми потоками.

В нарколабораториях под его началом работали мигранты — их удерживали на производстве насильно и угрожали расправой. Для распространения запрещенных веществ использовались «автомобили со спецсигналами и форма со знаками различия органов ФСБ».

Преступная сеть имела ячейки в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области и других регионах. Она действовала и поставляла наркотики на территории всей Центральной России. Только при задержании участников незаконного бизнеса были изъяты более 59 кг наркотиков.

Кроме того, у арестованных наркоторговцев обнаружили свыше 10 тонн раствора, из которого впоследствии можно было произвести запрещенные вещества. Четырнадцать задержанных были заключены под стражу, остальные двое — под домашний арест.

Участникам преступного сообщества грозят серьезные тюремные сроки, возможно, даже пожизненные. Помимо бывшего сотрудника ФСКН среди наркоторговцев оказался также один из руководителей органов самоуправления Ивановской области. Его имя пока не разглашается.