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Китайский художник Чжан Хуань выступит на международном форуме Art Moscow Online

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:00

Китайский художник Чжан Хуань объявлен одним из хедлайнеров международного форума Art Moscow Online, который пройдет 28 января. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Художник расскажет о последних работах, своей первой персональной выставке в России, о том, как сочетать в творчестве западные художественные приемы с концепциями традиционной китайской культуры и почему он вновь планирует вернуться к перформансу», — говорится в пресс-релизе. Интервьюировать его будет заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Чжан Хуань — один из главных современных художников Китая, соединяющий модернистские техники с буддизмом и китайской культурой. В своих работах он затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода. Его первая персональная выставка в России прошла осенью 2020 года в Эрмитаже. «Афиша Daily» подробно рассказывала об экспозиции «Чжан Хуань. В пепле истории».

Форум Art Moscow Online пройдет онлайн, все дискуссии можно будет посетить бесплатно. В рамках мероприятия мировые художники и эксперты обсудят последствия пандемии, поиск новых диджитал-механик и трансформацию консервативной арт-среды, а также поделятся опытом в сфере меценатства и коллекционирования.

Кроме Чжан Хуаня в числе зарубежных хедлайнеров форума — руководитель программ Фонда Prada Кьяра Коста, художественный директор Acute Art Даниель Бирнбаум, директор по маркетингу Hublot Филипп Тардивель, фотограф Мартин Парр, кинорежиссер, сценарист и художник Марта Файнс, дизайнер Жан-Луи Денио и арт-группа Obvious.

На мероприятии также выступят директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, гендиректор фонда V-A-C Тереза Мавика, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава аукционного дома Sothebyʼs в России и СНГ Ирина Степанова, учредитель музея «Собрание» Давид Якобашвили, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, а также художники Владимир Дубосарский, AES+F и Recycle Group.

«Пандемия внесла масштабные изменения во все направления деятельности человека, а также дала новый виток развития культуры. Мы давно видим растущий интерес общественности к искусству, сегодня это восходящий тренд. Art Moscow Online — это уникальный форум, который призван показать актуальный срез происходящего не только в искусстве, но и в дизайне, архитектуре, коллекционировании — задать культурную повестку на 2021 год», — комментирует директор Art Moscow Online Василий Бычков.

Подробную информацию о Art Moscow Online, а также программу форума можно посмотреть здесь.

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