Китайский художник Чжан Хуань выступит на международном форуме Art Moscow Online

Китайский художник Чжан Хуань объявлен одним из хедлайнеров международного форума Art Moscow Online, который пройдет 28 января. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Художник расскажет о последних работах, своей первой персональной выставке в России, о том, как сочетать в творчестве западные художественные приемы с концепциями традиционной китайской культуры и почему он вновь планирует вернуться к перформансу», — говорится в пресс-релизе. Интервьюировать его будет заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Чжан Хуань — один из главных современных художников Китая, соединяющий модернистские техники с буддизмом и китайской культурой. В своих работах он затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода. Его первая персональная выставка в России прошла осенью 2020 года в Эрмитаже. «Афиша Daily» подробно рассказывала об экспозиции «Чжан Хуань. В пепле истории».

Форум Art Moscow Online пройдет онлайн, все дискуссии можно будет посетить бесплатно. В рамках мероприятия мировые художники и эксперты обсудят последствия пандемии, поиск новых диджитал-механик и трансформацию консервативной арт-среды, а также поделятся опытом в сфере меценатства и коллекционирования.

Кроме Чжан Хуаня в числе зарубежных хедлайнеров форума — руководитель программ Фонда Prada Кьяра Коста, художественный директор Acute Art Даниель Бирнбаум, директор по маркетингу Hublot Филипп Тардивель, фотограф Мартин Парр, кинорежиссер, сценарист и художник Марта Файнс, дизайнер Жан-Луи Денио и арт-группа Obvious.

На мероприятии также выступят директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, гендиректор фонда V-A-C Тереза Мавика, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава аукционного дома Sothebyʼs в России и СНГ Ирина Степанова, учредитель музея «Собрание» Давид Якобашвили, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, а также художники Владимир Дубосарский, AES+F и Recycle Group.

«Пандемия внесла масштабные изменения во все направления деятельности человека, а также дала новый виток развития культуры. Мы давно видим растущий интерес общественности к искусству, сегодня это восходящий тренд. Art Moscow Online — это уникальный форум, который призван показать актуальный срез происходящего не только в искусстве, но и в дизайне, архитектуре, коллекционировании — задать культурную повестку на 2021 год», — комментирует директор Art Moscow Online Василий Бычков.

Подробную информацию о Art Moscow Online, а также программу форума можно посмотреть здесь.