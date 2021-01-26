В Индии проведут экзамен на знание коров

Правительство Индии ввело факультативный экзамен по науке о коровах. Об этом сообщает Vice.

В экзамене, который пройдет 25 февраля, смогут принять участие не только школьники и студенты, но и граждане, желающие проверить свои знания. Агентство по защите крупного рогатого скота Rashtriya Kamdhenu Aayog (RKA) опубликовало 54-страничную методичку, согласно которой в тест вошло 100 вопросов.

В тексте оказались утверждения, не имеющие научных подтверждений. Например, там говорится, что «молоко коров индийских пород содержит частицы золота», «землетрясения случаются из‑за забоя коров», а парнокопытные породы джерси — «ленивые и негигиеничные».

После опубликованных в СМИ замечаний документ обновили, но избавиться от непроверенных фактов полностью не удалось. В тексте теперь говорится, что коровы в Индии поглощают солнечную энергию с помощью горбов, а их навоз лучший, потому что его можно использовать как антисептик и профилактическое средство.

По заявлениям чиновников, тест призван «пробудить любопытство» к коровам, но оппозиционеры считают, что таким образом националистическое правительство страны хочет политизировать священное животное.

В Индии начали активно защищать коров с 2014 года, после того как к власти пришла партия «Бхаратия джаната». Политическое объединение тесно связано с консервативными индуистскими националистами. Девятнадцать штатов Индии запретили убой и экспорт коров.

Ранее Транспортный департамент индийского штата Уттар-Прадеш начал изымать машины, на которых указана каста владельца. Автолюбители помещают название своей касты на лобовых стеклах или номерных знаках. Таким образом они соревнуются, у кого выше статус.