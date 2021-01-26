Быт простых людей в трейлере документалки «Life in a Day»

Картина состоит из домашних видеороликов, которые снимали люди по всему миру 25 июля 2020 года.

В сети появился трейлер документального фильма «Life in a Day», рассказывающего о том, как провели один день 2020 года года обитатели разных уголков планеты. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Режиссером проекта выступил Кевин МакДональд, продюсером — Ридли Скотт. Вместе они задумали создать ремейк картины «Жизнь за один день», выпущенной Скоттом в 2010 году. В ней были использованы любительские записи, которые прислали 80 тысяч людей из 192 стран.

Для съемок новой ленты они снова предложили любому желающему предоставить свои видео. Участники должны были учесть некоторые правила, например, дать разрешение на использование присланного материала и убедиться, что на записи не звучит фоновая музыка.

Ранее актриса Аманда Коллин сообщила, что второй сезон сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками» начнут снимать в середине марта. Работа пройдет в ЮАР и продлится полгода, рассказала Коллин. Сейчас артистка уже находится в Кейптауне.