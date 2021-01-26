Китайцы запустили систему распознавания собак по отпечатку носа

В китайском городе Ханчжоу появилось приложение, позволяющее владельцам собак снять отпечаток носа своего питомца. Это поможет в поисках потерявшихся домашних животных и предотвращении мошенничеств со страховкой. Об этом сообщает China Daily.

Хозяевам собак нужно скачать приложение компании Alibaba, сфотографировать нос любимца и получить цифровое удостоверение личности. Благодаря общей базе данных полиция сможет идентифицировать собаку, если заметит ее на улице без владельца. На данный момент в Ханчжоу проживает около 100 тыс. незарегистрированных собак.

Такой способ слежки за собакой безопаснее чипирования, ведь снижается риск травмировать животное. С котами этот метод не сработает, так как их отпечаток получить сложнее.

Летом 2019 года исследователи из Университета Торонто и больницы педуниверситета в Ханчжоу разработали приложение, которое определяет артериальное давление по короткому селф-видео. Камера делает до 900 снимков за 30 секунд, а приложение анализирует их на основе машинного обучения. Результаты показали точное давление примерно в 95% случаев.