перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Посмотрите трейлер нового мультфильма Disney «Райя и последний дракон» 18:36
Портрет президента на 20-долларовой банкноте заменят на фото сбежавшей из рабства афроамериканки 18:27
Pearl Lam Galleries Китайский художник Чжан Хуань выступит на международном форуме Art Moscow Online
Китайский художник Чжан Хуань выступит на международном форуме Art Moscow Online 18:00
В Индии проведут экзамен на знание коров 17:54
Быт простых людей в трейлере документалки «Life in a Day» 17:02
Китайцы запустили систему распознавания собак по отпечатку носа 16:59
Роскомнадзор требует заблокировать ролик студенческого журнала Doxa о митингах 16:57
«Яндекс Go» предложил мэрии Москвы вакцинировать водителей и курьеров без российских паспортов 16:01
Пресс-материалы Лейбл «Ниша» отметит год существования шоукейс-вечеринкой
Лейбл «Ниша» отметит год существования шоукейс-вечеринкой 15:56
В Петербурге задержали руководителей поликлиники МВД по делу о торговле справками об инвалидности 15:54
Суд обязал Харви Вайнштейна выплатить 17 миллионов долларов по делам об изнасилованиях 15:26
Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими шоу «Орел и решка» 15:25
Twitter запустит проект Birdwatch по борьбе с дезинформацией 15:13
«Музыченко»/YouTube Анна Музыченко представит спектакль «Bathroom»
Анна Музыченко представит спектакль «Bathroom» 14:34
Фонд «Нужна помощь» выпустит книжную серию, посвященную актуальным проблемам общества 14:30
В Кремле сказали, что дворец из расследования ФБК принадлежит предпринимателю, не уточнив имя 14:12
Минфин США впервые в истории возглавила женщина 13:40
Metro-Goldwyn-Mayer назвала режиссера сиквела «Лары Крофт» 13:27
СК завел дело из‑за статьи «КП». В ней опубликованы фото в белье и личная переписка героини 13:25
Christian Wiediger/Unsplash Американская «Коалиция за безопасный интернет» потребовала удалить Telegram из Google Play
Американская «Коалиция за безопасный интернет» потребовала удалить Telegram из Google Play 12:38
Отключить рекламу

Роскомнадзор требует заблокировать ролик студенческого журнала Doxa о митингах

Виктория Шанина
Сегодня в 16:57

Представители Роскомнадзора по просьбе Росмолодежи внесли видео журнала Doxa о митингах, выложенное на ютьюбе, в список запрещенных сайтов. Ведомство считает, что ролик склоняет молодежь к противоправным действиям.

В видео активисты призвали студентов и школьников не бояться угрозы отчисления за участие в митингах. Редакторы Doxa обратились также к органам власти и администрации учебных заведений с требованием перестать запугивать молодежь. По их словам, отчисления за участие в мирных акциях протеста противоречат Конституции РФ.

«В документе, полученном нами из Роскомнадзора, указано, что видео якобы содержит «склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья», — написал Doxa у себя в телеграме.

Создатель Doxa Армен Арамян утверждает, что редакция не удалит видео, пока не проконсультируется с юристами. Они считают решение Роскомнадзора незаконным. «Мотивация решения РКН состоит в том, что мы вовлекаем несовершеннолетних в противоправные действия, но ни в какие противоправные действия мы не вовлекаем, мы только говорим о том, что студенты и школьники могут спокойно интересоваться политикой», — говорит редактор.

23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-инфо», были задержаны более 1400 человек, количество задержанных по всей России достигло 3695 — это рекордная цифра за последние годы.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с инопланетными тварями
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Люди
Алексей Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить