Роскомнадзор требует заблокировать ролик студенческого журнала Doxa о митингах

Представители Роскомнадзора по просьбе Росмолодежи внесли видео журнала Doxa о митингах, выложенное на ютьюбе, в список запрещенных сайтов. Ведомство считает, что ролик склоняет молодежь к противоправным действиям.

В видео активисты призвали студентов и школьников не бояться угрозы отчисления за участие в митингах. Редакторы Doxa обратились также к органам власти и администрации учебных заведений с требованием перестать запугивать молодежь. По их словам, отчисления за участие в мирных акциях протеста противоречат Конституции РФ.

«В документе, полученном нами из Роскомнадзора, указано, что видео якобы содержит «склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья», — написал Doxa у себя в телеграме.

Создатель Doxa Армен Арамян утверждает, что редакция не удалит видео, пока не проконсультируется с юристами. Они считают решение Роскомнадзора незаконным. «Мотивация решения РКН состоит в том, что мы вовлекаем несовершеннолетних в противоправные действия, но ни в какие противоправные действия мы не вовлекаем, мы только говорим о том, что студенты и школьники могут спокойно интересоваться политикой», — говорит редактор.

23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-инфо», были задержаны более 1400 человек, количество задержанных по всей России достигло 3695 — это рекордная цифра за последние годы.