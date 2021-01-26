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Лейбл «Ниша» отметит год существования шоукейс-вечеринкой

Семён Гудошников
Сегодня в 15:56

Российский лейбл «Ниша» проведет 30 января в особняке культурного объединения WIP в Москве вечеринку с участием резидентов. Так лейбл отметит релиз нового сборника и год своего существования, рассказали «Афише Daily» его представители.

На шоукейс вечеринке выступят Деревянные Киты, Электросон, The Omy, Severnee, РыцарныеРыцари и другие резиденты «Ниши». Начало ивента в 18.00, посмотреть полную информацию и купить билеты можно в фейсбуке вечеринки.

Лейбл «Ниша» создан в 2019 году сооснователем фестиваля «Боль» Степаном Казарьяном и командой Connected Agency. За год своего существования на нем вышло более 77 релизов, свыше 29 артистов подписались на него.

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