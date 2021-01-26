Twitter запустит проект Birdwatch по борьбе с дезинформацией

Социальная сеть Twitter представила проект Birdwatch, призванный предотвратить распространение дезинформации. Об этом вице-президент Кейт Коулман сообщил в блоге компании.

Программа, «управляемая пользователями», позволит людям определять твиты, в которых содержится ложная, по их мнению, информация. С помощью Birdwatch можно будет писать заметки, раскрывающие содержание публикаций.

«Мы считаем, что такой подход поможет быстро реагировать на распространение вводящей в заблуждение информации, поскольку участники проекта смогут добавлять уточняющую информацию, которой люди доверяют», — заявил Коулман.

Заметки принимающих участие в проекте будут пока что публиковаться на отдельном от Twitter сайте. Там же пользователи смогут полезность этих отчетов.

Представители компании отметили, что на начальном этапе могут возникнуть проблемы, но «такую модель стоит попробовать».

Ранее соцсеть Twitter купила приложение для размещения подкастов Breaker, команда которого теперь займется разработкой Twitter Spaces — виртуальных комнат для голосового общения. Сам Breaker перестал работать 15 января 2021 года.