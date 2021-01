Фонд «Нужна помощь» выпустит книжную серию, посвященную актуальным проблемам общества

Благотворительный фонд «Нужна помощь» выпустит серию книг «Есть смысл», посвященную актуальным проблемам общества. Об этом сообщают «Такие дела».

Книги российских и зарубежных авторов, вошедшие в новую издательскую программу, предназначены для людей, «которые замечают социальную несправедливость и хотят бороться с ней, но не знают, с чего начать», пишет издание.

В серии будут представлены не только научно-популярные издания, но и художественная литература. Главным редактором программы выступила бывшая шеф-редактор «МИФ.Прозы» Юлия Петропавловская.

В программу «Есть смысл» вошла, к примеру, книга «All The Young Men» — автобиография Рут Кокер Беркс — правозащитницы, запустившей первую в США программу добровольной помощи ВИЧ-инфицированным. Также среди изданий — «Reimagining Capitalism in a World on Fire» Ребекки Хендерсон — труд, в котором изложен новый взгляд на капитализм. Полный список книг можно посмотреть здесь.

Все эти издания можно будет купить в магазине издательства фонда «Нужна помощь».