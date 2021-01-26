СК завел дело из‑за статьи «КП». В ней опубликованы фото в белье и личная переписка героини

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Семён Гудошников
Сегодня в 13:25

Управление Следственного комитета по Башкартостану завело уголовное дело из‑за статьи «Комсомольской правды» об изнасиловании дознавательницы из Уфы. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на «Правовую инициативу».

Дело заведено по статье 137 УК («О неприкосновенности частной жизни»), максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы. Также следователи усмотрели в материале признаки преступления по статье о нарушении тайны переписки (138 УК).

Статья под заголовком «Полицейское изнасилование в Уфе: дознавательницу наказали, потому что она помешала сексу начальника и коллеги» вышла в «Комсомолке» в феврале 2020 года. В ней раскрыта информация из материалов уголовного дела — опубликованы фотографии дознавательницы в нижнем белье в процессе освидетельствования, скриншоты ее личной переписки и указано ее настоящее имя и фамилия.

Героиня рассказала следователям, что не давала своего согласия на распространение информации о личной жизни.

По версии СК, дознавательницу из Уфы изнасиловали в отделе полиции 30 октября 2018 года. Она обвинила в сексуальном насилии начальников местной полиции Салавата Галиева, Эдуарда Матвеева и Павла Яромчука. Сначала двух из них приговорили к семи годам колонии, а еще одного — к шести. Летом 2020 года двоих экс-полицейских оправдали, а третьему снизили наказание до четырех лет.

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