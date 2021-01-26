Минфин США впервые в истории возглавила женщина

Сенат США утвердил на пост министра финансов кандидатуру Джанет Йеллен, сообщает The Wall Street Journal. Она стала первой женщиной, возглавившей это ведомство.

За утверждение Йеллен проголосовали 84 сенатора, против — 15. Кандидатура считается одобренной, если за нее голосует простое большинство членов сената.

В 2014 году Йеллен возглавила американскую Федеральную резервную систему и также оказалась первой женщиной, занявшей эту должность. Команда нового президента Джо Байдена выдвинула ее на пост главы Минфина США в ноябре 2020 года, после того, как стали известны предварительные результаты выборов.

За несколько дней до голосования Йеллен заявила на слушаниях в сенате, что в случае одобрения ее кандидатуры она пересмотрит санкционную политику США. Она подчеркнула, что постарается обеспечить «стратегическое» использование ограничений.

По данным Bloomberg, основной задачей министра финансов будет стимулирование восстановления американской экономики через продвижение плана поддержки в 1,9 трлн долларов, который предложил Байден. К тому же она займется формированием политики в отношении Китая и будет ответственна за налоги, позицию администрации в отношении доллара и стабильность финансовой системы.