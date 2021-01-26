Metro-Goldwyn-Mayer назвала режиссера сиквела «Лары Крофт»

Metro-Goldwyn-Mayer назначила Мишу Грин сценаристом и режиссером нового фильма о приключениях Лары Крофт, сообщает Deadline. Главную героиню вновь сыграет Алисия Викандер.

Самая крупная работа в карьере Грин — сериал «Страна Лавкрафта» для HBO max, в котором девушка выступила шоураннером и исполнительным продюссером. Сиквел «Лары Крофт» станет ее дебютным полнометражным фильмом.

Премьера новой картины была назначена на 19 марта. Однако из‑за пандемии Metro-Goldwyn-Mayer убрали ее из расписания. Новой даты выхода сиквела пока нет.

«Лара Крофт» от Миши Грин станет четвертой частью франшизы. Первая картина «Лара Крофт — расхитительница гробниц» появилась в 2001 году. По сюжету главная героиня становится искательницей приключений и пропавших бесценных сокровищ, в том числе магических часов, которые дарят власть над пространством и временем. Продолжением истории стали фильмы «Лара Крофт-2: Колыбель жизни» 2003 года и «Tomb Raider: Лара Крофт» 2018.

«Страна Лавкрафта» — это сериал, снятый по одноименной книге американского писателя Мэтта Раффа. По сюжету 22-летний ветеран корейской войны отправляется в путешествие по Америке, чтобы найти своего отца. На протяжении поисков он сталкивается с расизмом и настоящими монстрами.