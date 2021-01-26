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Американская «Коалиция за безопасный интернет» потребовала удалить Telegram из Google Play

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:38

Президент американской некоммерческой организации «Коалиция за безопасный интернет» (Coalition for a Safer Web) Марк Гинсберг подал иск к Alphabet — материнской компании Google — с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Об этом пишет Bloomberg.

По словам Гинсберга, Telegram способствует распространению экстремизма и антисемитизма. К тому же приложение используют для рассылки угроз и координации насилия на расовой почве, уверен он.

В иске говорится, что после штурма Капитолия Google удалил из своего магазина социальную сеть Parler, популярную среди сторонников Дональда Трампа, но не стал делать того же в отношении Telegram.

Теперь решение об удалении мессенджера из Google Play должен принять суд Калифорнии.

Ранее «Коалиция за безопасный интернет» подала аналогичный иск к Apple с требованием удалить Telegram из магазина App Store.

Основатель Telegram Павел Дуров напрямую не прокомментировал этот иск, но заявил, что администраторы мессенджера заблокировали сотни сообщений с призывами к насилию после штурма Капитолия.

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