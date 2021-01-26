Эстонский агрегатор такси Bolt задумал экспансию в Москву и российские регионы

Эстонский агрегатор такси Bolt, который из российских городов пока есть только в Петербурге, задумал экспансию в другие регионы России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Bolt намерен работать в стране по модели франшизы. Партнеры сервиса за процент от выручки будут оказывать под его брендом различные услуги — не только такси, но и, к примеру, доставку еды или аренду электросамокатов.

Компания хочет запуститься в том числе в Москве, но видит большой потенциал и в других регионах. Франчайзингового провайдера Bolt будет искать одного на всю страну, но в разных городах возможна работа с несколькими поставщиками.

Одновременно с Россией Bolt запускает франшизу в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Bolt был создан в Эстонии в 2013 году и до марта 2019-го носил название Taxify. Затем он вышел на рынок доставки еды и запустил аренду электровелосипедов. В России сервис пока работает только в Петербурге.