Гленн Клоуз заявила, что хотела бы получить почетный «Оскар»

Американская актриса Гленн Клоуз заявила, что не хотела бы получить «Оскар» за какую‑либо из своих ролей, потому что тогда ей, вероятно, могут вручить почетную награду. Об этом артистка рассказала в интервью для Variety.

Клоуз можно назвать главной неудачницей Голливуда: актрису номинировали на премию Американской киноакадемии семь раз, однако она так и не удостоилась статуэтки. Это своеобразный рекорд проигрышей в борьбе за «Оскар».

Однако звезда «Рокового влечения», «Опасных связей» и множества других фильмов, которая снимается в кино уже более трех десятилетий, не сильно расстраивается из‑за этого. По мнению актрисы, «было круто бы никогда не получить» позолоченную награду.

«Может быть, лучше быть выкаченной в инвалидном кресле и получить награду за достижения всей жизни? Тогда не придется произносить речь», — сказала Клоуз.

73-летняя артистка считает, что гораздо важнее просто «продолжать делать то, что хорошо» и быть «наполненной своей работой». «Вот что питает мою душу, но это действительно приятно, когда другим людям нравится», — призналась Клоуз.

«Я бы не возражала, если бы меня выкатили, когда я стану старой и пускающей слюни и у меня будет седой парик, прикрывающий мою лысую голову», — добавила актриса.

Первую номинацию на «Оскар» Гленн Клоуз получила за свой дебютный фильм «Мир по Гарпу» в 1983 году. Через год она претендовала на премию за роль в «Большом разочаровании», через два — за роль в «Самородке».

Кроме того, актриса могла получить награду после выхода «Рокового влечения» в 1988 году, «Опасных связей» в 1989 году, «Таинственного Альберта Ноббса» в 2012 году и, наконец, «Жены» в 2019 году.

Последней вышедшей работой артистки стала драма Рона Ховарда «Деревенская элегия» — ее премьера состоялась в ноябре на Netflix. В ней Клоуз сыграла бабушку бывшего морского пехотинца и студента Йельского университета, чья мать страдает от зависимости.

В ближайшее время Гленн Клоуз также предстанет в фантастической драме Бенджамина Клири «Лебединая песня» вместе с Махершалой Али и в ремейке классической нуар-картины 1950 года «Сансет бульвар».