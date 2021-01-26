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Гленн Клоуз заявила, что хотела бы получить почетный «Оскар»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:50

Американская актриса Гленн Клоуз заявила, что не хотела бы получить «Оскар» за какую‑либо из своих ролей, потому что тогда ей, вероятно, могут вручить почетную награду. Об этом артистка рассказала в интервью для Variety.

Клоуз можно назвать главной неудачницей Голливуда: актрису номинировали на премию Американской киноакадемии семь раз, однако она так и не удостоилась статуэтки. Это своеобразный рекорд проигрышей в борьбе за «Оскар».

Однако звезда «Рокового влечения», «Опасных связей» и множества других фильмов, которая снимается в кино уже более трех десятилетий, не сильно расстраивается из‑за этого. По мнению актрисы, «было круто бы никогда не получить» позолоченную награду.

«Может быть, лучше быть выкаченной в инвалидном кресле и получить награду за достижения всей жизни? Тогда не придется произносить речь», — сказала Клоуз.

73-летняя артистка считает, что гораздо важнее просто «продолжать делать то, что хорошо» и быть «наполненной своей работой». «Вот что питает мою душу, но это действительно приятно, когда другим людям нравится», — призналась Клоуз.

«Я бы не возражала, если бы меня выкатили, когда я стану старой и пускающей слюни и у меня будет седой парик, прикрывающий мою лысую голову», — добавила актриса.

Первую номинацию на «Оскар» Гленн Клоуз получила за свой дебютный фильм «Мир по Гарпу» в 1983 году. Через год она претендовала на премию за роль в «Большом разочаровании», через два — за роль в «Самородке».

Кроме того, актриса могла получить награду после выхода «Рокового влечения» в 1988 году, «Опасных связей» в 1989 году, «Таинственного Альберта Ноббса» в 2012 году и, наконец, «Жены» в 2019 году.

Последней вышедшей работой артистки стала драма Рона Ховарда «Деревенская элегия» — ее премьера состоялась в ноябре на Netflix. В ней Клоуз сыграла бабушку бывшего морского пехотинца и студента Йельского университета, чья мать страдает от зависимости.

В ближайшее время Гленн Клоуз также предстанет в фантастической драме Бенджамина Клири «Лебединая песня» вместе с Махершалой Али и в ремейке классической нуар-картины 1950 года «Сансет бульвар».

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