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Джо Байден позволил трансгендерным людям снова служить в армии США

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:55

Президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий трансгендерным людям служить в армии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на радиостанцию Voice of America.

В Белом доме отметили, что гендерная самоидентификация не должна быть препятствием для военной службы. Поэтому президент выступил против принудительных увольнений и отказов на продление службы — отныне они в США запрещены.

«Разрешить всем годным к службе американцам служить своей стране в униформе — это решение лучше для армии и лучше для нашей страны, поскольку всесторонняя сила более эффективна», — сказано в указе Байдена.

Таким образом, 46-й американский президент поддержал позицию своего предшественника Барака Обамы по этому вопросу — именно Обама впервые разрешил трансгендерным людям вступать в вооруженные силы в 2016 году. Дональд Трамп его указ отменил.

Еще до вступления в должность главы страны Байден обещал «бороться не только за безопасность, но за достоинство и справделивость» в отношении трансгендерных людей. Об этом он писал в ноябре в твиттере.

«Позиция администрации Байдена ясна: они принимают именно решение о защите прав человека, в частности, группы, которая может подвергаться дискриминации. Впрочем, сейчас некоторые убеждены, что права трансгендеров вступают в противоречие с правами женщин, а это значит, что Белому дому будет довольно трудно сделать так, чтобы довольными остались и те, и другие», — прокомментировала указ корреспондент Би-би-си по гендерным вопросам Мега Мохан.

В начале ноября в США сенатором впервые избрали трансгендерную женщину. Тогда же в Бангладеш появилась первая религиозная школа для трансгендерных детей, а российский журналист Карен Шаинян собрал круглый стол с участием Владимира Познера, посвященный жизни трансгендерных персон. Это случилось незадолго до открытия в Москве «Центра Т».

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