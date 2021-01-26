перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Авторы «Больницы Никербокер» снимут анимационный сериал для телесети Fox 1:01
В Spotify появились аудиокниги, записанные актрисой Хилари Суонк и блогером Дэвидом Добриком Вчера в 23:14
ТАСС/Facebook К 2025 году в России планируют запустить летающие такси
К 2025 году в России планируют запустить летающие такси Вчера в 23:14
«Гном-гномыч» может стать товарным знаком для продажи шуб и корсетов Вчера в 23:14
Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать. Москвичам для счастья нужно 220 тыс. рублей в месяц Вчера в 22:40
«Победа» разрешила покупать пустое соседнее кресло Вчера в 22:18
The Killers показали отрывок из новой песни во время эфира из студии Вчера в 21:56
В России впервые прошли соревнования по мужской художественной гимнастике Вчера в 21:53
Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» HBO Max снимет сериал по вселенной «Гарри Поттера»
HBO Max снимет сериал по вселенной «Гарри Поттера» Вчера в 21:41
Скорое возвращение студентов в офлайн, кавер King Krule на Леннона и другие новости дня Вчера в 20:47 Дайджест
Путин рекомендовал запретить отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой Вчера в 20:43
IKEA начнет продавать запасные детали для мебели в 2021 году Вчера в 20:32
Теперь и онлайн: фестиваль «Хроники катастрофы» покажет фильмы о холокосте Вчера в 20:26
Задолженность по зарплате в России составила по итогам года 1,63 млрд рублей Вчера в 19:40
The Presidential Press and Information Office Путин: ситуация позволяет аккуратно снимать коронавирусные ограничения
Путин: ситуация позволяет аккуратно снимать коронавирусные ограничения Вчера в 18:33
WhatsApp потерял более 30 млн пользователей после анонса новой политики конфиденциальности Вчера в 18:12
Главная роль в сериале «Ведьмак: Кровавое происхождение» достанется Джоди Тернер-Смит Вчера в 18:07
Disney+ запретил детям до 7 лет смотреть «Дамбо» и «Питера Пэна» из‑за расовых стереотипов Вчера в 17:32
Путин заявил о желании работать в «Абрау-Дюрсо». После его слов акции компании подскочили на 10% Вчера в 17:09
Charlestrotter/Twitter Ушел из жизни Альберто Гримальди — продюсер фильмов «Последнее танго в Париже» и «Банды Нью-Йорка»
Ушел из жизни Альберто Гримальди — продюсер фильмов «Последнее танго в Париже» и «Банды Нью-Йорка» Вчера в 16:55
Отключить рекламу

Авторы «Больницы Никербокер» снимут анимационный сериал для телесети Fox

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:01

Создатели успешного сериала «Больница Никербокер» Джек Эмиел и Майкл Беглер выпустят анимационное комедийное шоу «Cocky» для телевизионной сети Fox. Об этом сообщил Deadline.

Сценаристы расскажут историю водителя и доктора наук по имени Берт, который, по словам издания, «является самым умным идиотом в мире». По сюжету, Берт живет с мнительным и чувствительным какаду — он-то и станет вторым центральным персонажем сериала.

Проект разработают компании Fox Entertainment и Bento Box. Вместе с Эмиелом и Беглером шоу будет продюсировать Майкл Шугар, среди предыдущих работ которого — сериалы «13 причин почему», «ОА», все та же «Больница Никербокер» и оскароносная мелодрама Гаса Ван Сента «Не сдавайся».

Когда «Cocky» появится в эфире, пока неизвестно. В данный момент также идет работа над третьим сезоном «Больницы Никербокер», его снимает режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
комедия
День города
К нам едет президент...
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
триллер
Девушка, подающая надежды
Феминистки наносят ответный удар
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить