Авторы «Больницы Никербокер» снимут анимационный сериал для телесети Fox

Создатели успешного сериала «Больница Никербокер» Джек Эмиел и Майкл Беглер выпустят анимационное комедийное шоу «Cocky» для телевизионной сети Fox. Об этом сообщил Deadline.

Сценаристы расскажут историю водителя и доктора наук по имени Берт, который, по словам издания, «является самым умным идиотом в мире». По сюжету, Берт живет с мнительным и чувствительным какаду — он-то и станет вторым центральным персонажем сериала.

Проект разработают компании Fox Entertainment и Bento Box. Вместе с Эмиелом и Беглером шоу будет продюсировать Майкл Шугар, среди предыдущих работ которого — сериалы «13 причин почему», «ОА», все та же «Больница Никербокер» и оскароносная мелодрама Гаса Ван Сента «Не сдавайся».

Когда «Cocky» появится в эфире, пока неизвестно. В данный момент также идет работа над третьим сезоном «Больницы Никербокер», его снимает режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс.