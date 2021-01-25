«Гном-гномыч» может стать товарным знаком для продажи шуб и корсетов

Бизнесмен Шухрат Рахимов хочет зарегистрировать бренд «Гном-гномыч», чтобы запустить линию одежды. Заявку на товарный знак заметили «Открытые медиа» в базе данных Роспатента.

Гном-гномыч — это прозвище, которое дали своему ребенку Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Когда Александру исполнилось полгода, его мама завела инстаграм с ником @gnomgnomych, а сейчас на аккаунт подписано больше полумиллиона человек.

Предприниматель из Пензы планирует назвать «Гном-гномычем» линию одежды. В каталоге будет спортивная форма и обувь, одежда для священников, подвязки для чулок и носков, корсеты, церемониальные пояса, римские тоги и шубы.

Яна Рудковская выступила против инициативы предпринимателя. «Гном Гномыч ассоциируется с нашим сыном и имеет десятки тысяч ссылок на него! Я думаю, в этом случае кто то очень хочется нажиться на популярности нашего сына. Мы бы не хотели этого допустить», — заявила Яна Рудковская.