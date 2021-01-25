В Spotify появились аудиокниги, записанные актрисой Хилари Суонк и блогером Дэвидом Добриком

На стриминговой платформе Spotify появились аудиокниги, записанные голливудской актрисой Хилари Суонк и популярным ютьюб-блогером Дэвидом Добриком. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Сервис опубликовал девять аудиоверсий классических произведений. Среди записей оказались роман «Пробуждение» Кейт Шопен в прочтении Суонк и «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли — его записал Добрик.

Кроме того, в подборку попали мемуары «История жизни Фредерика Дугласа, американского раба» (их зачитал актер Форест Уитакер) и «Доводы рассудка» Джейн Остин в исполнении певицы Синтии Эриво.

В проекте также приняли участие Одра МакДональд, Джеймс Лэнгтон, Сара Кумбс, Бани Терпин и Сантино Фонтана. Они записали аудиокниги «Кейн» Жана Тумера, «Большие надежды» Чарльза Диккенса, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Проходящее» Неллы Ларсен и «Алый знак доблести» Стивена Крейна.

Коллекция доступна по всему миру, но продвигаться компанией она будет только на англоязычных рынках, например, в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Германии.

Серию аудиокниг сопровождает подкаст профессора Гленды Карпио из Гарвардского университета под названием «Sitting with the Classics». В нем ученая рассказывает подробно о каждой из книг и помогает читателям анализировать их.

Spotify уже не впервые экспериментирует с аудиокнигами. В мае платформа запустила проект «Гарри Потер дома» — в нем Стивер Фрай, Дэвид Бекхэм, Дакота Фэннинг и другие знаменитости читали главы из первой книги серии. Кроме того, на платформе можно послушать последний поэтический сборник Ланы Дель Рей.