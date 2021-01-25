К 2025 году в России планируют запустить летающие такси

В России собираются запустить первое летающее такси к 2025 году. Об этом заявил гендиректор компании по созданию дронов-такси «Ховер» Александр Атамонов, пишет ТАСС.
По словам предпринимателя, во время первого этапа эксплуатации аэротакси их будут пускать по безопасным маршрутам — над промзонами, реками, каналами и путепроводами. Это нужно, чтобы люди привыкли к новому виду транспорта.
«Ховер» провел испытания своего прототипа аэротакси на малой арене московских «Лужников». Аппарат габаритами 5 на 1,6 метров сопоставим по размерами с автомобилем и способен поднимать в воздух двух пассажиров.
Максимальная скорость дрона — 200 километров в час. Он может садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке и подниматься на высоту 150 метров.
В Европе аэротакси могут появиться еще раньше, чем в России. Так в двух испанских городах — Барселоне и Сантьяго-де-Компостела — пассажирские дроны собираются запустить уже в 2022 году, а в Британии — в 2024-м.