К 2025 году в России планируют запустить летающие такси

В России собираются запустить первое летающее такси к 2025 году. Об этом заявил гендиректор компании по созданию дронов-такси «Ховер» Александр Атамонов, пишет ТАСС.

По словам предпринимателя, во время первого этапа эксплуатации аэротакси их будут пускать по безопасным маршрутам — над промзонами, реками, каналами и путепроводами. Это нужно, чтобы люди привыкли к новому виду транспорта.

«Ховер» провел испытания своего прототипа аэротакси на малой арене московских «Лужников». Аппарат габаритами 5 на 1,6 метров сопоставим по размерами с автомобилем и способен поднимать в воздух двух пассажиров.