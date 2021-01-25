Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать. Москвичам для счастья нужно 220 тыс. рублей в месяц

Портал Superjob опубликовал результаты опроса о том, сколько хотят зарабатывать россияне. Оказалось, мужчинам нужно почти на 30% больше денег для счастья, чем женщинам.

Работники центра задавали вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?». Исследование показало, что желания зависят от текущей зарплаты и возраста. Чем выше каждый из критериев, тем больше запросы опрашиваемых.

В среднем жителям России для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц — это на 10 тыс. больше, чем в апреле 2020 года. Самые высокие запросы у жителей мегаполисов: жители Москвы хотят 220 тысяч, Владивостока — 200 тысяч, Ростова-на-дону — 190 тысяч, Санкт-Петербурга — 176 тысяч. Оренбуржцам для комфортной жизни хватит 124 тысячи — это самый низкий показатель по стране.

В 2018 году аналитики подсчитали уровень зарплаты, при которой россияне могут причислить себя к среднему классу. В Москве минимальный доход до вычета налогов должен составлять 121 тыс. рублей. В регионах эта сумма снижена до 60 тыс. рублей.