The Killers показали отрывок из новой песни во время эфира из студии

Американские рокеры The Killers продолжают работу над своим новым альбомом. Недавно во время прямого включения из студии музыканты показали отрывок одной из песен с пластинки.
Название трека музыканты не уточнили и точной даты релиза тоже пока нет.
Рокеры работают над пластинкой вместе с гитаристом Дейвом Кюнингом, который покинул группу в 2017 году для сольной карьеры.
В конце декабря The Killers поделились списком, который, вероятно, является треклистом будущего альбома.
Предыдущий студийник — «Imploding the Mirage» — музыканты выпустили в августе 2020 года и всего через несколько дней анонсировали новую пластинку. Тогда они говорили, что альбом появится «где‑то через 10 месяцев».