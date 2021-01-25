Скорое возвращение студентов в офлайн, кавер King Krule на Леннона и другие новости дня

В России впервые с ноября прошлого года выявили менее 20 тыс. заражений коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев достигло 3 738 690.

Российские ученые смогли сделать первый снимок британского штамма коронавируса. Он получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 тыс. раз.

В Минобрнауки сказали о скором возвращении студентов к очному обучению. Это позволяет эпидемиологическая ситуация во многих регионах.

Владимир Путин впервые прокомментировал расследование о дворце под Геленджиком. Он назвал материал компиляцией, монтажом и попыткой промыть мозги россиян.

Комментируя расследование, Путин сказал, что после президентства может пойти работать в «Абрау-Дюрсо». После его слов акции компании подскочили на 10%.

Актер и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой. По словам его менеджера, тот страдал депрессией и не смог оправиться после лечения от алкоголизма.

Еще одна потеря: из жизни ушел Альберто Гримальди — продюсер фильмов «Последнее танго в Париже» и «Банды Нью-Йорка». Смерть 96-летнего Гримальди наступила по естественным причинам.

Актриса Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» Роба Коэна в сексуальном насилии. По ее словам, в 2002 году Коэн напоил ее седативным средством, а проснулась она голой в его постели.

WhatsApp потерял более 30 млн пользователей после анонса новой политики конфиденциальности. А в Гонконге бывшие пользователи мессенджера ринулись в ICQ — его популярность там выросла в 35 раз.

Disney+ запретил детям до 7 лет смотреть «Дамбо» и «Питера Пэна» из‑за расовых стереотипов. В «Питере Пэне», например, индейцев называют краснокожими, а в «Дамбо» высмеивают афроамериканцев.

Геолог нашел кусок редкой вулканической породы, похожий на Коржика из «Улицы Сезам». Вы только посмотрите, какой он милый!

К музыкальным новостям. King Krule записал кавер на «Imagine» Джона Леннона, ATL выпустил лирик-видео для трека «Браслеты», а Билли Номейтс анонсировала EP «Emergency Telephone» и представила новый клип «Heels».

Netflix постепенно объявляет актерский состав нового сезона «Ведьмака». Главную роль в нем — воительницы Эйли с божественным голосом — исполнит Джоди Тернер-Смит.

В сети появился трейлер российского триллера «Выйти из группы», рассказывающий о деструктивных сообществах в социальных сетях. Дата премьеры пока не раскрывается.