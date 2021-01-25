IKEA начнет продавать запасные детали для мебели в 2021 году

IKEA начнет продавать в своих магазинах запасные детали для мебели уже в 2021 году. Об этом сообщил Financial Times.

В ассортименте среди прочего появятся чехлы для диванов и новые ножки для них — их можно будет заказать онлайн. По мнению компании, запчасти позволят продлить срок службы мебели и, соответственно, частично решить проблему чрезмерного потребления.

К началу 2030-х годов IKEA рассчитывает стать «климатически позитивным» производителем и преодолеть репутацию бизнеса, поощряющего культуру одноразового использования. Кроме того, компания планирует сократить выбросы на своих фабриках.

В ближайшие годы, как обещают в IKEA, компания будет увеличивать использование древесины из переработки. Она должна составить треть всей применяемой древесины к 2030 году. Остальная древесина будет поступать из сертифицированных источников.

Также компания продолжит развивать свои предыдущие проекты, связанные с экологией и повторным использованием продукции, — сервис для аренды мебели и систему сбора и переработки старых предметов интерьера.

В 2020 году IKEA выпустила коллекцию экологичных предметов для уборки и представила растительный аналог своих знаменитых фрикаделек. Кроме того, компания занялась производством электроэнергии в Австралии и начала передавать бывшую в употреблении мебель на благотворительность.