Теперь и онлайн: фестиваль «Хроники катастрофы» покажет фильмы о холокосте

С 25 по 31 января пройдет второй фестиваль «Хроники катастрофы», посвященный холокосту. В этом году фильмы будут показываться в кинотеатрах «Октябрь» и «Ленфильм» и онлайн — на сайте Российского еврейского конгресса или в эфире телеканала «Дождь», сообщает пресс-служба проекта.

Программа этого года расскажет о современном восприятии Варшавского гетто — крупнейшего еврейского квартала Второй мировой войны, созданного в 1940 году. Фестиваль приурочен к Неделе памяти, которая посвящена Международному дню памяти жертв холокоста 27 января. Все фильмы доступны бесплатно при регистрации на официальном сайте.

Что можно посмотреть на сайте проекта

На странице сайта появятся три исторических материала и две документальные картины. Одна из них создана Яэлем Херсонски и называется «Неоконченный фильм». Лента основана на анализе фрагментов немецкого пропагандистского фильма 1942 года «Das Ghetto» о массовом истреблении евреев в ходе операции «Большая акция». Второй — «Варшава. Разделенный город» Эрика Беднардского. В нем собраны редкие кадры, снятые по обеим сторонам стены Варшавского гетто, виды современной Варшавы и интервью с экспертами и выжившими.

Что покажет телеканал «Дождь»

«Дождь» опубликует фильм «Леди в номере 6» о пианистке Алисе, которая пережила холокост благодаря любви к музыке. Она умерла в 110 лет, за неделю до того, как фильм получил «Оскар» как лучший короткометражный фильм в 2014 году.

На что сходить в кино

Киноцентр «Октябрь» покажет картину «Исаак» Юргиса Матулявичюса 28 января. Главную роль в ней сыграет литовская актриса Северия Янушаускайте.

Кроме того, в кинопрограмме появятся отреставрированные версии одних из первых в истории фильмов о холокосте. Среди них «Последний этап» Ванды Якубовской, вышедший в 1948 году, и «Далекий путь» Альфреда Радока 1950 года.