перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Скорое возвращение студентов в офлайн, кавер King Krule на Леннона и другие новости дня 20:47 Дайджест
Путин рекомендовал запретить отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой 20:43
IKEA начнет продавать запасные детали для мебели в 2021 году 20:32
Теперь и онлайн: фестиваль «Хроники катастрофы» покажет фильмы о холокосте 20:26
Задолженность по зарплате в России составила по итогам года 1,63 млрд рублей 19:40
The Presidential Press and Information Office Путин: ситуация позволяет аккуратно снимать коронавирусные ограничения
Путин: ситуация позволяет аккуратно снимать коронавирусные ограничения 18:33
WhatsApp потерял более 30 млн пользователей после анонса новой политики конфиденциальности 18:12
Главная роль в сериале «Ведьмак: Кровавое происхождение» достанется Джоди Тернер-Смит 18:07
Disney+ запретил детям до 7 лет смотреть «Дамбо» и «Питера Пэна» из‑за расовых стереотипов 17:32
Путин заявил о желании работать в «Абрау-Дюрсо». После его слов акции компании подскочили на 10% 17:09
Charlestrotter/Twitter Ушел из жизни Альберто Гримальди — продюсер фильмов «Последнее танго в Париже» и «Банды Нью-Йорка»
Ушел из жизни Альберто Гримальди — продюсер фильмов «Последнее танго в Париже» и «Банды Нью-Йорка» 16:55
Минобрнауки: студенты смогут скоро вернуться к очному обучению 16:55
Популярность мессенджера ICQ в Гонконге выросла в 35 раз 16:44
Видовое разнообразие пчел и шмелей в мире с 1990-х сократилось на 25% 16:10
Геолог нашел кусок редкой вулканической породы, похожий на Коржика из «Улицы Сезам» 16:05
Учителей Новокузнецка вакцинируют в обязательном порядке. Отказ грозит увольнением 16:00
«Россия 24»/YouTube «Решили промыть мозги наших граждан»: Путин прокомментировал расследование о дворце под Геленджиком
«Решили промыть мозги наших граждан»: Путин прокомментировал расследование о дворце под Геленджиком 15:34
Билли Номейтс анонсировала EP «Emergency Telephone» и представила новый клип «Heels» 15:04
Умер стилист Александр Шевчук. Он создавал образы для Пугачевой, Киркова и Земфиры 15:00
«Из Москвы в Петербург за 860 тыс. рублей»: S7 разрешила бронировать целый самолет 14:59
Отключить рекламу

Теперь и онлайн: фестиваль «Хроники катастрофы» покажет фильмы о холокосте

Виктория Шанина
Сегодня в 20:26

С 25 по 31 января пройдет второй фестиваль «Хроники катастрофы», посвященный холокосту. В этом году фильмы будут показываться в кинотеатрах «Октябрь» и «Ленфильм» и онлайн — на сайте Российского еврейского конгресса или в эфире телеканала «Дождь», сообщает пресс-служба проекта.

Программа этого года расскажет о современном восприятии Варшавского гетто — крупнейшего еврейского квартала Второй мировой войны, созданного в 1940 году. Фестиваль приурочен к Неделе памяти, которая посвящена Международному дню памяти жертв холокоста 27 января. Все фильмы доступны бесплатно при регистрации на официальном сайте.

Что можно посмотреть на сайте проекта

На странице сайта появятся три исторических материала и две документальные картины. Одна из них создана Яэлем Херсонски и называется «Неоконченный фильм». Лента основана на анализе фрагментов немецкого пропагандистского фильма 1942 года «Das Ghetto» о массовом истреблении евреев в ходе операции «Большая акция». Второй — «Варшава. Разделенный город» Эрика Беднардского. В нем собраны редкие кадры, снятые по обеим сторонам стены Варшавского гетто, виды современной Варшавы и интервью с экспертами и выжившими.

Что покажет телеканал «Дождь»

«Дождь» опубликует фильм «Леди в номере 6» о пианистке Алисе, которая пережила холокост благодаря любви к музыке. Она умерла в 110 лет, за неделю до того, как фильм получил «Оскар» как лучший короткометражный фильм в 2014 году.

На что сходить в кино

Киноцентр «Октябрь» покажет картину «Исаак» Юргиса Матулявичюса 28 января. Главную роль в ней сыграет литовская актриса Северия Янушаускайте.

Кроме того, в кинопрограмме появятся отреставрированные версии одних из первых в истории фильмов о холокосте. Среди них «Последний этап» Ванды Якубовской, вышедший в 1948 году, и «Далекий путь» Альфреда Радока 1950 года.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
День города
К нам едет президент...
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F

Другие материалы по темам

Теги
Ленфильм
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить