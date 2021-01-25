Задолженность по зарплате в России составила по итогам года 1,63 млрд рублей

В России к началу 2021 года работодатели задолжали сотрудникам 1 млрд 628,3 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Значительная часть долга (41,8%, или 681,2 млн рублей) образовалась в течение прошлого года. Еще 348,5 млн рублей не выплатили с 2019 года — это 21,4% от всей суммы. Оставшиеся 598,6 млн рублей (36,8% общего долга) граждане ждут с 2018 года или дольше.

Общая задолженность, как отмечают в ведомстве, снизилась на 14,2% за последний месяц 2020 года. В декабре должники выплатили 269,9 млн рублей работникам.

Наибольшее число людей, недополучивших свою зарплату, заняты на обрабатывающих производствах. Таких насчитывается 40%. Еще 23% ожидающих выплат работают в строительстве, 25% — в добыче полезных ископаемых, по 8% — в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовке. Кроме того, 5% сотрудников зарегистрированы в сфере транспорта.