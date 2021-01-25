Путин: ситуация позволяет аккуратно снимать коронавирусные ограничения

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что дает возможность аккуратно снимать ограничения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время онлайн-встречи со студентами.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется <…> Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — цитирует слова политика ТАСС.

Президент отметил, что выслушал доклады об эпидемиологической ситуации, согласно которым «количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел». За нормализацию ситуации Путин поблагодарил в том числе студентов, аспирантов и преподавателей медицинских вузов, которые работают в больницах.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сказал, что российские студенты скоро смогут вернуться с дистанционки к очному обучению. Он также сослался на улучшение эпидситуации. Однако, когда это произойдет, пока неясно. Согласно ноябрьскому распоряжению Минобрнауки студенты должны находиться на удаленном обучении до 6 февраля 2021 года.