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WhatsApp потерял более 30 млн пользователей после анонса новой политики конфиденциальности

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:12

WhatsApp лишился более 30 млн пользователей с начала января, сообщает The Guardian. По данным издания, это связано с тем, что многие негативно оценили новую политику конфиденциальности мессенджера.

После анонса обновленных условий пользователи в поисках альтернативы стали переходить в Signal и Telegram. Комитет британского парламента утверждает, что за три недели января в Signal зарегистрировались 7,5 млн человек, а в Telegram — около 25 млн. Такая динамика не характерна для этих сервисов.

Согласно данным аналитической фирмы App Annie, WhatsApp сместили с восьмого места в рейтинге самых загружаемых приложений Великобритании уже в середине января. В то же время Signal, прежде не входивший даже в первую тысячу рейтинга, к 9 января стал самым популярным сервисом в стране.

8 января WhatsApp представил обновленное пользовательское соглашение о конфиденциальности, в котором говорилось, что мессенджер начнет делиться информацией со своим владельцем — соцсетью Facebook. При этом разработчики обещали закрыть доступ тем, кто не успел принять новые условия до 8 февраля.

Это привело к негативной реакции пользователей из разных стран мира, многие из них начали переходить в конкурирующие продукты. Однако после волны критики WhatsApp объявил, что перенес сроки введения нового соглашения. В качестве новой даты названо 15 мая.

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