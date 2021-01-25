Путин заявил о желании работать в «Абрау-Дюрсо». После его слов акции компании подскочили на 10%

Акции винодельной компании «Абрау-Дюрсо» подскочили на 10% и стали стоить 220 рублей за штуку после того, как Владимир Путин заявил о желании работать в ней. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Путин в ходе встречи со студентами упомянул омбудсмена Бориса Титова и «Абрау-Дюрсо», отвечая на вопрос о фильме ФБК про дворец. По словам президента, единственное, что его заинтересовало в расследовании «Дворец для Путина», — виноделие.

«Крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, принадлежало, вот это все. Он [Титов] у меня сейчас советник. Я, когда работу закончу, может, пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист в области права», — сказал Путин.