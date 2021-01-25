Минобрнауки: студенты смогут скоро вернуться к очному обучению

Эпидемиологическая ситуация во многих регионах позволяет в скором времени вернуть студентов с дистанционного обучения. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пишет ТАСС.

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет», — сказал министр.

Он заверил, что в России не откажутся от очного обучения в пользу дистанционного, при этом при традиционном формате будут применяться современные технологии.

Студенты российских вузов учились на удаленке прошлой весной, во время первой волны коронавируса, а затем и во время второй — с ноября прошлого года. Согласно распоряжению Минобрнауки, учащиеся вузов останутся на дистанционке до конца второго семестра — 6 февраля 2021 года.