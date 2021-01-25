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Ушел из жизни Альберто Гримальди — продюсер фильмов «Последнее танго в Париже» и «Банды Нью-Йорка»

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:55

23 января на 96-м году жизни скончался итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его сына Маурицио.

Смерть продюсера наступила по естественным причинам. Итальянская газета Corriere della Sera уточняет, что он умер в Майями, куда переехал в 1977 году.

Гримальди начал карьеру со съемок фильмов в жанре спагетти-вестерн — картин итальянского производства, описывающих Дикий Запад. Вместе с Серджо Леоне были сняты ленты «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой».

Кроме того, Гримальди сотрудничал с такими известными режиссерами, как Бернардо Бертолуччи, Федерико Феллини и Мартин Скорсезе. За все время он спродюсировал более 50 фильмов. В числе его последних работ — «Джинджер и Фред» Феллини (1986 год) и «Банды Нью-Йорка» Скорсезе (2002 год).

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