Учителей Новокузнецка вакцинируют в обязательном порядке. Отказ грозит увольнением

Комитет науки и образования мэрии Новокузнецка отнес учителей к первому уровню приоритета при вакцинации и обязал сделать прививки. В случае отказа педагог может лишиться работы, пишет «Коммерсант».

«В связи с изложенным, прошу активизировать работу с работниками возглавляемых вами организаций и обеспечить прохождение ими обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции», — говорится в поручении мэрии.

В пресс-службе администрации города заявили, что деятельность учителей входит в перечень работ с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Педагоги могут отказаться от вакцинации «Спутником V», однако тогда их могут временно отстранить от работы или откажут в приеме на новую должность, отметили там.

К началу января количество вакцинированных россиян достигло миллиона человек. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина проверена и нежелательных реакций на препарат у привитых граждан не выявляли.