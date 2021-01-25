Геолог нашел кусок редкой вулканической породы, похожий на Коржика из «Улицы Сезам»

По его словам, камень был найден в южном регионе Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул. Он имеет форму яйца и снаружи выглядит довольно обыкновенно. Но когда геолог разделил находку на две части, внутри оказались кристаллы голубого кварца, которые в точности формируют изображение одного из персонажей детского шоу.

Геолог Лукас Фассари нашел редкий вулканический камень с агатовой породой в сердцевине, срез которого очень похож на Коржика — любителя печенья из «Улицы Сезам». Об этом ученый рассказал Daily Mail.

Геолог Майк Бауэрс, который специализируется на таких породах, рассказал, что часто срез минералов может напоминать очертания знакомых нам вещей, однако такое совпадение является невероятной редкостью.

«Это очень необычно! Есть несколько известных агатов с приблизительным изображением совы, картины „Крик“ Эдварда Мунка, но редко где можно найти такие ясные и четкие очертания», — заявил он.

После того как геологи опубликовали пост в фейсбуке, они получили множество предложений о покупке камня не только из‑за его редкости, но и из‑за его невероятного сходства с Коржиком. Коллекционеры камней и минералов предложили за него больше 10 тыс. долларов.

Бауэрс уточнил, что агат, который в основном образуется в вулканических и метаморфических породах, состоит из халцедона и кварца в качестве основных компонентов. Из‑за этого такие камни бывают самых разных цветов и дают возможность геологам находить удивительные изображения по всему миру.