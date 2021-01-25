«Решили промыть мозги наших граждан»: Путин прокомментировал расследование о дворце под Геленджиком

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече со студентами впервые прокомментировал расследование ФБК (признан в России иноагентом) о дворце под Геленджиком. Трансляцию встречи вела «Россия 24». По словам политика, ни ему, ни его родственникам указанный в расследовании дом не принадлежит.

«Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. <…> Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» — заявил Путин.

«Из того, что я там видел, я заинтересовался только одним — виноделием. Очень хороший вид деятельности. Один мой знакомый занимается таким небольшим предприятием», — добавил он.

По словам президента, информация о том, что дворец под Геленджиком принадлежит ему, «муссируется на протяжении более десяти лет». «Сейчас удобный случай. Все скомпоновали, этими материалами решили промыть мозги наших граждан. <…> Это просто компиляция. Монтаж. Выражаясь языком одного известного персонажа, хочется сказать: „Скучно, девочки“», — констатировал Путин.

19 января ФБК опубликовал расследование, в котором говорится, что на Черном море для президента построен дворец площадью 17,7 тыс. квадратных метров — это самый большой частный дом в России. Площадь владений рядом с Геленджиком, которые, по словам Навального, принадлежат Путину, сравнима с территорией 39 княжеств Монако — это далеко не только дворец, но и виноградники, винодельни, устричные фермы и шато.

23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-инфо», были задержаны более 1400 человек, количество задержанных по всей России достигло 3695 — это рекордная цифра за последние годы.