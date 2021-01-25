Билли Номейтс анонсировала EP «Emergency Telephone» и представила новый клип «Heels»

Британская исполнительница Билли Номейтс выпустила клип на песню «Heels». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
«Песня про осознание силы под пристальным вниманием и давлением. Она также о том, что с играми покончено», — рассказала NME певица.
«Heels» станет стал частью часть EP «Emergency Telephone», который выйдет 5 марта. Сведением трека артистка занималась вместе с участником Portishead и Beak Джеффом Барроу на студии лейбла Invada.
В прошлом году Билли Номейтс приняла участие в записи песни «Mork n Mindy» группы Sleaford Mods. Композиция появилась на альбоме дуэта «Spare Ribs», вышедшего 15 января.