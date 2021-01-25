Умер стилист Александр Шевчук. Он создавал образы для Пугачевой, Киркова и Земфиры

В возрасте 54 лет умер российский стилист Александр Шевчук , работавший со многими звездами. Об этом сообщается в инстаграме компании LaimaLux Academy, где он был арт-директором. Причина смерти не уточняется.

Александр Шевчук отучился два года на факультете конструирования и моделирования одежды в Московском технологическом институте легкой промышленности. После второго курса стилист ушел из вуза и продолжил учиться в Финляндии, Германии и США.

Шевчук работал над созданием образов многих российских артистов — Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ларисы Долины, Земфиры, Лаймы Вайкуле, Валерия Меладзе и других. Он также сотрудничал с зарубежными звездами — певцом Полом Янгом и актером Жан-Клодом Ван Даммом.

Шевчук был стилистом на шоу «Фабрика звезд», а также участвовал в подготовке «Голоса», «Ледникового периода» новогодних выпусков на Первом канале и торжественных церемоний зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.