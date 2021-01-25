Конфликты между подростками в трейлере российского триллера «Выйти из группы»

В сети появился трейлер российского триллера «Выйти из группы», рассказывающий о деструктивных сообществах в социальных сетях. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Картина рассказывает о подростке, который вступает в группу, собирающую молодых людей в загадочное братство. Они проходят серию испытаний, доказывая, что они особенные. Когда главный герой узнает, что очередным заданием стало реальное убийство человека, он одумывается и решает спастись, разоблачив управляющих сообществом.
Режиссером картины выступила Мария Тумова, которая написала сценарий вместе с Алексеем Петрухиным. Роли в ленте исполнили Евгений Кунцевич, Зоя Мансурова, Владислав Ходосевич, Виктория Толстоганова и Михаил Горевой.
Фильм сейчас находится на завершающем этапе производства. Дата премьеры пока не раскрывается.