Конфликты между подростками в трейлере российского триллера «Выйти из группы»

В сети появился трейлер российского триллера «Выйти из группы», рассказывающий о деструктивных сообществах в социальных сетях. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина рассказывает о подростке, который вступает в группу, собирающую молодых людей в загадочное братство. Они проходят серию испытаний, доказывая, что они особенные. Когда главный герой узнает, что очередным заданием стало реальное убийство человека, он одумывается и решает спастись, разоблачив управляющих сообществом.