В Москве после акции в поддержку Навального завели уголовное дело из‑за нарушения карантина

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело из‑за нарушения карантина после акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник не раскрыл детали дела, заведенного по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Известно, что также возбуждены дела по статьям о хулиганстве, повреждении имущества и насилии в отношении представителей власти.

В день, когда проходили демонстрации, Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в акциях участвовали 19 зараженных коронавирусом. Накануне глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что массовые протесты могут привести к тому, что через 10–12 дней в столице увеличится число случаев COVID-19.

23 января в городах России прошли несанкционированные митинги. Только в Москве на них задержали более 600 человек. Во время акций произошли столкновения протестующих и силовиков.