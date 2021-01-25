Британка пожаловалась в полицию на очередь в «Макдоналдс». Из‑за нее она не успела купить завтрак

В британском графстве Западный Суссекс местная жительница вызвала полицию, потому что не успела купить завтрак в «Макдоналдсе» из‑за длинной очереди. Об этом пишет Yahoo.

Женщина хотела заказать еду в «МакАвто», но пока она стояла в большой очереди из машин к окошку, наступило 11 утра. В это время «Макдоналдс» прекращает готовить блюда из «МакЗавтрака».

Недовольная клиентка обратилась в полицию, заявив о несправедливом отношении со стороны ресторана. Местный инспектор Даррен Тейлор рассказал в своем твиттере, что в ответ на ее звонок женщине «дали несколько советов по поводу звонков в полицию».