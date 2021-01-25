перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Билли Номейтс анонсировала EP «Emergency Telephone» и представила новый клип «Heels» 15:04
Умер стилист Александр Шевчук. Он создавал образы для Пугачевой, Киркова и Земфиры 15:00
«Из Москвы в Петербург за 860 тыс. рублей»: S7 разрешила бронировать целый самолет 14:59
Конфликты между подростками в трейлере российского триллера «Выйти из группы» 14:28
В Москве после акции в поддержку Навального завели уголовное дело из‑за нарушения карантина 13:58
Samfi17/Pexels Британка пожаловалась в полицию на очередь в «Макдоналдс». Из‑за нее она не успела купить завтрак
Британка пожаловалась в полицию на очередь в «Макдоналдс». Из‑за нее она не успела купить завтрак 13:27
Роспотребнадзор показал первый в мире снимок британского штамма коронавируса 13:23
Мошенники пытаются взломать популярные телеграм-каналы с помощью рекламы от GeekBrains 12:48
Издательство «Шум» выпустит книгу о постпанке «Все порви, начни сначала» Саймона Рейнолдса 12:05
Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» Роба Коэна в сексуальном насилии 11:48
Glen Carrie/Unsplash В России за сутки выявили 19 290 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 19 290 случаев коронавируса 11:13
«Браслеты»: посмотрите новое лирик-видео ATL 10:57
25 января в Москве стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений 10:49
В Китае спасли 11 горняков, которые провели под землей две недели после аварии на шахте 9:57
Комик Александр Шаляпин покончил с собой 9:56
Barry.Myrick/Instagram Американец отказался возвращать собаку своему работодателю и попал в тюрьму
Американец отказался возвращать собаку своему работодателю и попал в тюрьму 9:34
King Krule записал кавер на «Imagine» Джона Леннона 8:51
Ящер в неоновых огнях и кровная вражда монстров в трейлере фильма «Годзилла против Конга» Вчера в 21:17
Boeing начнет выпускать самолеты на биотопливе к 2030 году Вчера в 20:45
Рогозин без Facebook, новый клип Эминема и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
Отключить рекламу

Британка пожаловалась в полицию на очередь в «Макдоналдс». Из‑за нее она не успела купить завтрак

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:27

В британском графстве Западный Суссекс местная жительница вызвала полицию, потому что не успела купить завтрак в «Макдоналдсе» из‑за длинной очереди. Об этом пишет Yahoo.

Женщина хотела заказать еду в «МакАвто», но пока она стояла в большой очереди из машин к окошку, наступило 11 утра. В это время «Макдоналдс» прекращает готовить блюда из «МакЗавтрака».

Недовольная клиентка обратилась в полицию, заявив о несправедливом отношении со стороны ресторана. Местный инспектор Даррен Тейлор рассказал в своем твиттере, что в ответ на ее звонок женщине «дали несколько советов по поводу звонков в полицию».

Правоохранители пояснили, что в их ведении находятся преступления, несчастные случаи, пропажа людей или другие чрезвычайные ситуации, и отказались реагировать на вызов. «Но, пожалуйста, не обременяйте наши службы такими банальными вопросами, как фастфуд», — заявили в участке Западного Суссекса.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F

Другие материалы по темам

Теги
McDonald's
Yahoo
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить