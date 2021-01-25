Роспотребнадзор показал первый в мире снимок британского штамма коронавируса

Снимок был получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 тыс. раз. Частица обладает округлой формой диаметром около 140 нанометров и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами длиной около 20 нанометров.

Роспотребнадзор опубликовал первый в мире снимок британского штамма коронавируса. Изображение появилось на сайте ведомства.

«Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных», — сообщили в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, характерные для британского COVID-19 мутации не влияют на эффективность вакцины «ЭпиВакКорона».

Британский штамм коронавируса обнаружили в середине декабря. Мутация быстро распространилась по странам Европы, достигла Азии и США. В январе выявили первый случай и в России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм COVID-19 может быть не только более заразным, но и более опасным для жизни. Специалисты проанализировали исследования английской организации общественного здравоохранения, Лондонской школы гигиены, Имперского колледжа Лондона и Университета Эксетера и подтвердили обеспокоенность относительно штамма.