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Мошенники пытаются взломать популярные телеграм-каналы с помощью рекламы от GeekBrains

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:48

Мошенники стали все чаще рассылать владельцам популярных телеграм-каналов предложения о размещении рекламы, содержащие вирус, который позволяет похитить их учетные записи. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, злоумышленники представляются рекламными агентами узнаваемых компаний. В частности, письмо от «менеджера» образовательной платформы GeekBrains получил сооснователь канала Baza (307,4 тыс. подписчиков) Никита Могутин. По пять похожих предложений в день приходит и каналу Madonna (9500 подписчиков), сообщила его владелица Мадонна Мур.

В GeekBrains заявили, что знают о мошенниках, получили много жалоб и уже разослали агентствам и блогерам предупреждения. В компании отметили, что атака на каналы связана с ростом отрасли онлайн-образования, которая много тратит на размещение рекламы.

Недавно основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что количество активных пользователей телеграма превысило 500 млн. Следовательно, выросла и аудитория популярных каналов, что увеличило их монетизацию и сделало привлекательными для мошенников, считает заместитель руководителя Group-IB Ярослав Каргалев.

Популярный телеграм-канал может стоить от 1,5 млн рублей до нескольких миллионов долларов, рассказал Никита Могутин. Однако цена и заработок, по его словам, зависят не от числа подписчиков, а от тематики: создатели влиятельных политических каналов получают от 10 млн рублей в месяц, развлекательных — в несколько раз меньше.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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