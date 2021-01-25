В России за сутки выявили 19 290 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1937 заразившихся меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Воронежской областях, Красноярском крае, Вологодской области и Пермском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 738 690. За последние сутки вылечились 19 003 человека, за все время — 3 150 763. За сутки умер 456 пациентов, за все время — 69 918.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 99,2 млн человек, больше 2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (25,1 млн). На втором и третьем — Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,8 млн).