В России за сутки выявили 19 290 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1937 заразившихся меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Воронежской областях, Красноярском крае, Вологодской области и Пермском крае.