«Браслеты»: посмотрите новое лирик-видео ATL

«Огненным шаром, подобно комете,/По мокрому небу Sukhoi Superjet./В трюмах в порошковом эквиваленте/Небодяженный федеральный бюджет», — такие слова появляются на фоне зловещего видеоряда.

Хип-хоп-исполнитель ATL выпустил лирик-видео для своего трека «Браслеты». Посмотреть его можно на ютьюбе.

В «Браслетах» рэпер читает про российских сотрудников правоохранительных органов, чиновников и в целом современную Россию. Ролик отображает множество ядовитых образов: отряд силовиков, молящийся статуе демона и танцующий вокруг нее, шахматная партия с фигурами в виде черепов, «браслеты»-наручники.

В конце 2019 года ATL выпустил альбом «Кривой эфир». До этого музыкант по просьбе «Афиши Daily» составил плейлист на все случаи жизни, а также прокомментировал выбор исполнителей и треков.