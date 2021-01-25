Актер и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело артиста нашла в московской квартире его жена. Шаляпину был 41 год.

Супруга комика рассказала Life Shot, что последние 20 лет у него были проблемы с алкоголем, а последние годы он проходил лечение в клинике в Белгороде. В Москву приехал несколько дней назад.

По словам менеджера актера, тот страдал депрессией и не смог оправиться после лечения от алкоголизма.

Александр Шаляпин снялся в более чем 50 картинах, среди которых «Бумер-2», «Карпов» и «Женщины против мужчин». Он был участником Stand Up Show на телеканале ТНТ.