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Boeing начнет выпускать самолеты на биотопливе к 2030 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:45

Аэрокосмическая корпорация Boeing начнет к 2030 году выпускать самолеты, которые будут работать полностью на биотопливе. Об этом компания рассказала на своем сайте.

В пресс-службе авиапроизводителя сообщили, что уже проводились пробные полеты техники на биотопливе. Однако в реальной летной практике самолеты пока могут функционировать только на смеси реактивного топлива и экологичного в пропорции 50/50.

«Чтобы выполнить обязательства авиации по сокращению выбросов углекислого газа к 2050 году на 50% по сравнению с уровнем 2005 года, самолеты должны иметь возможность летать на стопроцентно устойчивом авиационном топливе задолго до 2050 года», — считают в Boeing.

По словам главы отделения коммерческих самолетов Boeing Стэна Дила, корпорация сейчас работает с регулирующими органами, производящими двигатели компании, и другими партнерами, заинтересованными во внедрении нового типа авиалайнеров.

Биотопливо для авиации может быть произведено из различного сырья, в том числе из несъедобных растений, сельскохозяйственных и лесных отходов, не подлежащих вторичной переработке бытовых отходов и промышленных выбросов газов, отмечают в Boeing.

Недавно ученые из Корейского института науки и технологий создали микроорганизм, способный производить биодизель из картонных коробок. В отличие от природных аналогов, перерабатывающих глюкозу, он использует ксилозу.

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