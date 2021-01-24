Американские ученые: изучение второго языка в раннем детстве повышает когнитивные способности

Изучение второго языка в раннем возрасте помогает стать более внимательными и увеличить когнитивную гибкость. Об этом сообщили ученые из Стэнфордского, Кэмбриджского, Редингского университетов, а также Университета Англия Раскин.

Они выяснили, что мозг билингвов более пластичен, поскольку им с детства приходится собирать и обрабатывать больше информации. В частности, люди, начавшие учить второй язык в возрасте от 0 до 3 лет, быстрее переключаются между задачами.

«Если дети растут в более сложной языковой среде, они учатся использовать разные источники информации — не только речь, но и, например, жесты, малейшие изменения в мимике, артикуляцию. Дети из двуязычных семей адаптируются к своей более сложной языковой среде, выбирая больше образцов визуальной среды и уделяя больше внимания новой информации», — рассказал один их авторов исследования Дин ДʼСоуза.

В ходе работы ученые провели два эксперимента, в которых сравнили способности людей. Оказалось, что билингвы быстрее замечали изменения изображений на экране, чем другие участники исследования. Кроме того, они лучше контролировали свое внимание и переключались с одной картинки на другую.

Ранее к подобным выводам пришли и специалисты из Йоркского университета в Канаде. По их мнению, двуязычные дети эффективнее решают головоломки. Во взрослом возрасте опыт изучения языков помогает лучше принимать решения и планировать.

В начале января учены из Мичиганского университета также рассказали, что люди с высоким уровнем самоконтроля медленнее стареют, дольше живут, обладают более крепким здоровьем и лучше справляются с финансовыми и социальными трудностями.