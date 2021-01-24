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Ученые посчитают слонов из космоса

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:14

Ученые из Оксфордского университета планируют сосчитать из космоса слонов в Африке. Об этом сообщает Би-би-си.

Подсчетом будет заниматься искусственный интеллект. Для этого будут собраны снимки со спутника на земной орбите на расстоянии 600 км от поверхности Земли. Технология позволит получить более точные данные, чем при любых других методах наблюдения.

Специалистам придется дополнительно оплачивать доступ к коммерческим спутникам и снимкам, которые они делают. Ученые отмечают, что такая технология способна решить целый ряд проблем, например, облегчить мониторинг популяции слонов в местах, где трудно получить разрешение на авиационные съемки.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения выяснили, почему в Ботсване массово гибнут слоны. Это происходит по вине цианобактерий, микроскопических сине-зеленых водорослей, растущих в водоемах, куда приходят слоны. Цианобактерии вырабатывают нейротоксины, опасные для людей и животных.

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