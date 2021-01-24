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СМИ: Asos планирует купить британский модный бренд Topshop

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:37

Интернет-магазин Asos хочет купить бренды одежды Topshop. Об этом сообщает Sky News и The Guardian.

Покупку оценили в 250 млн фунтов стерлингов, но сделка еще не заключена. Помимо этого, онлайн-ретейлер пока не начал переговоры о покупке магазинов Topshop.

Asos называют основным претендентом на приобретение бренда после того, как Next и компания Davidson Kempner Capital Management отказались от сделки. Интернет-магазин вместе с Topshop и Topman может купить и Miss Selfridge.

В конце прошлого года британский ретейлер Arcadia Group, которому принадлежат Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit, объявил о банкротстве. Пока идут поиски покупателей брендов, среди которых 444 в Великобритании и 22 за рубежом, продолжают работать.

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