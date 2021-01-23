Возле «Матросской тишины» задержаны несколько участников акции протеста

Около следственного изолятора «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный и куда направились участники несогласованной акции в поддержку оппозиционера, начались задержания. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, задержаны несколько человек. Корреспондент РБК сообщает, что улица около СИЗО полностью оцеплена, журналистов пускают только при наличии редакционного задания. К зданию идет новая группа протестующих, уточняет он.
РБК со ссылкой на «Медиазону» пишет, что по состоянию на 19:30 все подъезды к «Матросской тишине» перекрыты снегоуборочной техникой. «Туда никого не пускают. На ближайшей к СИЗО остановке стоят около 15 человек, но полицейские прогоняют их», — сообщает корреспондент издания.
Несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального проходят 23 января по всей России. Поводом для их проведения стал арест оппозиционера после его возвращения из Германии на прошлой неделе.
В Москве акция началась на Пушкинской площади, затем протестующие дошли до Цветного бульвара, после чего некоторые из них направилась в сторону «Матросской тишины». По данным «ОВД-Инфо» на 19.40, на протестах в столице задержаны 795 человек, передает «Коммерсант». В Общественной наблюдательной комиссии к этому времени насчитали свыше 600 задержанных.