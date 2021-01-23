Возле «Матросской тишины» задержаны несколько участников акции протеста

По данным агентства, задержаны несколько человек. Корреспондент РБК сообщает , что улица около СИЗО полностью оцеплена, журналистов пускают только при наличии редакционного задания. К зданию идет новая группа протестующих, уточняет он.

Около следственного изолятора «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный и куда направились участники несогласованной акции в поддержку оппозиционера, начались задержания. Об этом пишет РИА «Новости».

РБК со ссылкой на «Медиазону» пишет, что по состоянию на 19:30 все подъезды к «Матросской тишине» перекрыты снегоуборочной техникой. «Туда никого не пускают. На ближайшей к СИЗО остановке стоят около 15 человек, но полицейские прогоняют их», — сообщает корреспондент издания.

Несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального проходят 23 января по всей России. Поводом для их проведения стал арест оппозиционера после его возвращения из Германии на прошлой неделе.

В Москве акция началась на Пушкинской площади, затем протестующие дошли до Цветного бульвара, после чего некоторые из них направилась в сторону «Матросской тишины». По данным «ОВД-Инфо» на 19.40, на протестах в столице задержаны 795 человек, передает «Коммерсант». В Общественной наблюдательной комиссии к этому времени насчитали свыше 600 задержанных.